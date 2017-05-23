Опубликовано панорамное видео боевого вылета Ми-28 в Ираке

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Телеканал BBC опубликовал панорамное видео боевого вылета ударного вертолета Ми-28 «Ночной Охотник» в небе над Мосулом. Иракские военные пилоты в течение нескольких минут патрулируют территорию, а затем открывают огонь из 30-миллиметровой пушки 2А42 по позициям боевиков.

По данным РИА Новости, российские Ми-28НЭ поставляются в Ирак по контракту, который в 2012 году подписал с правительством страны российский холдинг «Вертолеты России». Договор также предусматривает поставки вооружения для «Ночных охотников» и подготовку пилотов и техперсонала для их обслуживания.