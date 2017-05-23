В подмосковном хозяйстве рассказали о запаздывающем из-за холода урожае клубники

В нынешнем сезоне подмосковная клубника появится на прилавках на две недели позже, чем обычно. Об этом телеканалу «360» рассказал директор подмосковного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин.

По его словам, это связано с нынешней неблагоприятной погодой и майскими заморозками: если в прошлом году клубника цвела уже 10 мая, то в нынешнем цветы на кустах еще не появились.

В связи с этим сбор ягод запланирован на конец июня, тогда как обычно он начинается уже в десятых числах месяца.

Кроме того, из-за заморозков в этом году ожидается на 20 процентов меньше урожая, чем обычно.

Днем ранее, 22 мая, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что июнь, июль и август в Москве будут теплыми, с температурным фоном около нормы или немного выше. Он отметил, что погода будет неоднородной, но длительных периодов холода не ожидается.

В 2017 году День Победы стал самым холодным за всю послевоенную историю, температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля, сообщали в Гидрометцентре.