Сторонник Трампа вынудил экипаж United Airlines прервать перелет

Видео: AIRLIVE net / YouTube

Пассажир рейса авиакомпании United Airlines из Шанхая в американский Ньюарк (штат Нью-Джерси) своим поведением вынудил экипаж самолета посадить борт в Сан-Франциско. Мужчина в бейсболке Make America Great Again (предвыборный лозунг Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру») сразу после посадки устроил скандал из-за места. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале издания Airlive.

По данным CBS SF, мужчина вошел в салон лайнера и потребовал освободить два соседних кресла. После того как он узнал, что они заняты, и получил отказ, пассажир устроил скандал. Из-за этого вылет рейса пришлось задержать. В результате лайнер вынужден был совершить незапланированную посадку в Сан-Франциско, так как был достигнут максимальный предел времени работы экипажа рейса.

