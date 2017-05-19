Стюардессы на рейсах Air New Zealand наденут очки виртуальной реальности

Авиакомпания Air New Zealand совместно со специалистами технологического провайдера Dimension Data приступила к разработке программы дополненной реальности для бортпроводников. Видеопрезентация проекта опубликована на YouTube-канале перевозчика.

Предполагается, что в будущем стюардессы на рейсах авиакомпании будут носить во время рейсов очки виртуальной реальности. На экране гаджета они смогут в режиме реального времени получать информацию о пассажирах. Например, будут доступны данные об имени человека, кулинарных предпочтениях, времени последнего приема пищи и конечном пункте поездки клиента.

