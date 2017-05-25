Картографы создали Национальный атлас Арктики

АО «Роскартография» завершила создание Национального атласа Арктики, сообщает ТАСС.

В атласе подобрана информация о географических, экологических, экономических, историко-этнографических, демографических, культурологических и социальных особенностей российской Арктики. Предполагается его широкое использование в научной, оборонной, хозяйственной, образовательной и других сферах.

Помимо картографов, над созданием атласа работали 100 научных специалистов из 23 институтов и университетов, а также из 12 ведомств и министерств. Атлас издан в формате А3 и содержит 496 страниц.

Экспертизу атласа осуществлял ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» Росреестра и получил положительные рецензии от его специалистов.