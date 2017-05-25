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После обрушения сцены на фестивале в Перми задержан предприниматель

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В Перми задержан первый фигурант по делу о падении металлической конструкции сцены на участников фестиваля «Битва хоров» 24 мая, в результате чего пострадали 10 человек (в том числе восемь детей). Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») подозревается 30-летний индивидуальный предприниматель. Под его руководством, считают в СК, были выполнены работы по возведению металлической конструкции. Он уже допрошен, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

Также в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям либо бездействию организаторов мероприятия и контролирующих органов.

Следователи с участием специалистов осмотрели место происшествия, помещения организации-подрядчика, назначены судебно-медицинские и судебно-техническая экспертизы.

Продолжаются допросы свидетелей, потерпевших. Изъята документация, касающаяся организации мероприятия, которое проводилось «Центром по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» по заказу министерства культуры Пермского края. Изъята и осматривается видеозапись камер наружного наблюдения, зафиксировавшая не только падение конструкции, но и процесс ее сборки.

Инцидент произошел 24 мая у Дома Культуры имени Солдатова во время репетиции праздничного мероприятия, посвященного Дню славянской письменности. В результате ЧП восемь человек были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

«Много кто пострадал, попало по головам и спинам железяками. Повезло тем, кто попал между ними, просто плакатом ударило», — рассказал очевидец, слова которого приводит Пятый канал.

По предварительным данным, конструкция упала из-за порыва ветра.

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