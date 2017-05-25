При хлопке газа на нефтебазе в Ленобласти погибли два человека

В результате хлопка газовоздушной смеси на нефтебазе в Киришах Ленинградской области погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.

Хлопок произошел при проведении газосварочных работ. После этого начался пожар, площадь которого составила 10 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.

За пострадавшими на место ЧП вылетел вертолет из Санкт-Петербурга. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В марте при проведении ремонтных работ в комбикормовом цехе в деревне Комарово Красноярского края произошел хлопок мучной смеси, в результате которого пострадали три человека. Они были госпитализированы с различными травмами. В результате ЧП произошло частичное разрушение перекрытий двух этажей.