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При хлопке газа на нефтебазе в Ленобласти погибли два человека

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В результате хлопка газовоздушной смеси на нефтебазе в Киришах Ленинградской области погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона.

Хлопок произошел при проведении газосварочных работ. После этого начался пожар, площадь которого составила 10 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.

За пострадавшими на место ЧП вылетел вертолет из Санкт-Петербурга. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В марте при проведении ремонтных работ в комбикормовом цехе в деревне Комарово Красноярского края произошел хлопок мучной смеси, в результате которого пострадали три человека. Они были госпитализированы с различными травмами. В результате ЧП произошло частичное разрушение перекрытий двух этажей.

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