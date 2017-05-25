Хакер попытался соблазнить Меланию Трамп большими стенами и казино

Бельгийский хакер, известный под псевдонимом Inti de Ceukelaire, обнаружил электронный адрес Первой леди США Мелании Трамп и пригласил ее в свой город. Об этом сообщает The Next Web.

— Inti De Ceukelaire (@intidc) 24 мая 2017, 08:27

Как утверждается в материале издания, для получения электронного адреса Трамп хакер воспользовался своим авторским скриптом и лазейкой в параметрах конфиденциальности Facebook. Он отправил Первой леди письмо, в котором в шутку принялся умолять Меланию посетить город-коммуну Алст (Бельгия), сравнивая его с Лас-Вегасом.

«Алст вам понравится! Специально для богатых людей тут есть и казино, и отели. [...] Забудь про Дональда, у нас тут есть Доззи», — посмеялся хакер, намекая на мэра города Кристофа Диэйза (Christoph D’Haese).

Среди аргументов он не забыл упомянуть и о наличии больших городских стен, которые якобы оберегают жителей Алста от «местного аналога мексиканцев» — жителей соседней коммунны Дендермонде. Хакер также посоветовал построить в Бельгии очередной Трамп-тауэр. «Дай мне знать, если захочешь приехать», — заявил он и посоветовал ей выбрать в разделе приватности Facebook «Кто может видеть мою электронную почту» пункт «Только я».