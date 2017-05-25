«Задумчивый и продуктивный» Джеймс Франко стал лицом бренда Coach

Американский актер Джеймс Франко принял участие в рекламной кампании бренда Coach и стал лицом нового мужского аромата — Coach for Men. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает WWD.

Ожидается, что парфюмерная новинка появится в продаже осенью. «Он красив, есть немного опасности, он задумчивый и вызывающий, энергичный и продуктивный», — так отозвался об актере представитель бренда.

Джеймс Франко начал актерскую карьеру в конце 1990-х, исполнив одну из ролей в сериале «Чудики и чокнутые». В 2001 году он сыграл главную роль в биографической картине «Джеймс Дин» и стал лауреатом премии «Золотой глобус». Франко также снимался в фильмах «Человек-паук», «Эскадрилья "Лафайет"», «Лавлэйс». Одна из его недавних работ — роль в триллере «Институт».

Coach — американская компания, специализирующаяся на производстве люксовых аксессуаров. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.