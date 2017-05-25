Авиарейс в Великобританию отменили из-за «экстремистского» Wi-Fi

Вылет лайнера авиакомпании Thomson Airways из Мексики в Великобританию пришлось отменить после того, как один из его пассажиров обнаружил сеть Wi-Fi под названием «Мобильный телефон джихадиста Лондон 1». Об этом в четверг, 25 мая, пишет газета The Sun.

Инцидент произошел в понедельник, 22 мая, на борту самолета, который должен был отправиться из мексиканского Канкуна в Лондон. Путешественник, заметивший беспроводную сеть с таким названием, уведомил об этом стюардов. Они попытались найти создателя этого Wi-Fi, но безуспешно. В итоге на борт воздушного судна вызвали полицию.

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Стражи порядка осмотрели телефоны всех пассажиров. Кроме того, в самолет завели собак-ищеек для обследования салона. Некоторые путешественники начали паниковать, так как ранее в этот же день в английском Манчестере произошел теракт.

Создателя «экстремистского» Wi-Fi найти не удалось. Спустя несколько часов сеть была удалена, однако пилот отказался вылетать. В итоге пассажиров разместили в отеле.

Взрыв в английском городе прогремел вечером 22 мая за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена», где проходило выступление певицы Арианы Гранде. На шоу присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

В результате 22 человека погибли, 59 пострадали.