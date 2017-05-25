На пешеходных улицах Москвы предложили запретить скейтборды

На пешеходных улицах Москвы могут запретить ездить на скейтбордах. Соответствующие правила предложили разработать муниципальные власти округа Арбат, сообщил Агентству городских новостей «Москва» глава округа Евгений Бабенко.

Ограничения коснутся и других средств передвижения. «Велосипеды должны ездить на специально обозначенных маршрутах, по специально-оборудованной дорожной сети», — заявил Бабенко. Также она предложила обязать кафе на пешеходных улицах выключать музыку после 23:00 мск.

Кроме того, как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), депутат Мосгордумы Инна Святенко предложила другим районам города перенять опыт Арбата по ограничению курения, где размещены соответствующие рекомендующие знаки.

Однако в интервью национальной службе новостей (НСН) исполнительный директор общероссийского движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов заявил, что данная инициатива не будет действовать.

В апреле Минздрав предложил запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах. Соответствующий пункт содержится в разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.