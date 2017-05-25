Мосгорсуд признал не защитившего диссертацию аспиранта уклонистом

Мосгорсуд подтвердил решение о признании аспиранта, не защитившего диссертацию, уклонистом от армии. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает пресс-служба суда.

Молодой человек 1988 года рождения сначала получил отсрочку для учебы в институте, затем — в аспирантуре. В 2014 году у него истек срок аспирантской подготовки, в связи с чем его отчислили. До окончания призывного возраста оставался год, и в этот период мужчина просто не являлся в военкомат.

В октябре 2015 года призывной комиссией района Марьина Роща вынесено заключение о том, что он признан не прошедшим военную службу по призыву. Останкинский суд Москвы не нашел правовых оснований для выдачи военного билета, так как гражданин фактически уклонился от армии. Мужчина подал жалобу в Мосгорсуд, который отказался его поддержать.

В судебном решении подчеркнуто, что аспиранты имеют право на одну отсрочку, которая состоит из двух периодов: с момента зачисления до момента отчисления, а также на период защиты диссертации. Для сохранения этого права аспирант должен предоставить сведения о том, что защита работы состоялась. Однако истец этого не сделал ни на момент окончания обучения, ни к рассмотрению дела.