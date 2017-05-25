Производство вертолетов для вооруженных сил России сократится

Количество вертолетов, строящихся в рамках гособоронзаказа для Минобороны России по новой госпрограмме вооружений до 2025 года будет сокращено по сравнению с действующей ГПВ-2020 в виду насыщения парка современной техникой. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру» с выставки HeliRussia-2017, сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Он отметил, что уровень оснащенности новыми транспортными и боевыми вертолетами приближается к 70 процентам.

«На рубеже 2020-го года мы завершим насыщение войск новыми транспортными вертолетами, и будем делать акцент на боевые машины», — добавил замглавы военного ведомства, курирующий закупки вооружений и военной техники.

Борисов добавил, что в настоящее время парк вертолетов вооруженных сил России сильно помолодел, и «Вертолетам России» необходимо искать новые рынки сбыта. В рамках гособоронзаказа планируется расширить объем сервисных работ. Как отметил Борисов, Минобороны заключило контракт на обслуживание поставленной техники с «Вертолетами России». «Это новая ниша и дополнительные объемы продаж для производителей», — сказал заместитель министра обороны.

В общей сложности в рамках гособоронзаказа с 2005 по 2020 год Вооруженные силы России должны получить свыше 1000 вертолетов всех типов.