В Екатеринбурге запретили рекламу с зомби из-за «страха смерти»

В Екатеринбурге признали незаконной рекламную кампанию сериала «Выжить после», в рамках которой по городу были развешаны плакаты с изображением зомби. Об этом говорится на сайте Свердловского УФАС России.

«Реклама сериала "Выжить после", промаркированная в верхнем правом углу знаком "16+", содержит изображение девушки-зомби с полностью черными неживыми глазами, трупными синяками и открытым кровавым ртом, изображающим крик», — говорится в описании плакатов.

Жалобу на рекламу подали участники общественной организации «Безопасное детство». Они сочли, что присутствие плакатов в непосредственной близости с детскими организациями приводит к тому, что щиты ассоциируются у детей со смертью.

В ведомстве признали, что изображения внушают «страх, ужас и панику» и не должны демонстрироваться в местах, где могут быть дети.

Распространители рекламы дважды пытались оспорить решение УФАС в Свердловском и Уральском арбитражных судах, но решение осталось в силе.

«Выжить после» — российский сериал, производством и показом которого занимается телеканал СТС. В основе сюжета лежит фантастическая история о Москве, которая после массового заражения вирусом превратилась в город-призрак, населенный зомби.