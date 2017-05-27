При аварии легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли в результате аварии легкомоторного самолета Як-18 в Можайском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В районе 108-го километра Можайского шоссе в поле в одном километре от населенного пункта Горки упал самолет Як-18 и загорелся», — сказал собеседник агентства.

Погибли пилот и пассажира самолета, возгорание на месте аварии уже ликвидировано.

В региональном управлении МЧС однако информацию о гибели людей не подтвердили, сообщив только, что крушении Як-18 двое человек пострадали, передает «Интерфакс».