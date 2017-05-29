В испанском городе Марбелья пьяный британец на машине врезался в толпу

Видео: www.thesun.co.uk

В испанском курортном городе Марбелья автомобиль под управлением британца врезался в толпу пешеходов. Об этом сообщает Associated Press.

В результате восемь человек, включая самого водителя, получили травмы различной степени тяжести. По данным The Sun, среди пострадавших семимесячный ребенок.

Отмечается, что после наезда на толпу мужчина попытался скрыться с места ДТП, однако его машина столкнулась с другим автомобилем.

После задержания выяснилось, что водитель и его пассажир были пьяны. В настоящее время оба они находятся под арестом.

Полиция не рассматривает версию умышленного наезда на пешеходов.