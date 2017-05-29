Премьера фильма «Манифесто» пройдет 3 июня

В субботу, 3 июня, в Москве состоится премьера фильма «Манифесто». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

Показ пройдет в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Билеты можно приобрести на сайте.

«Манифесто» — драма немецкого режиссера Джулиана Роузфельдта. Главную роль в картине исполнила австралийская актриса Кейт Бланшетт.

«Главная идея "Манифесто" состояла не в том, чтобы показать исключительные тексты манифестов, но в том, чтобы позволить Кейт воплотить каждый из манифестов. Она и есть манифест», — объяснял кинематографист свой замысел.

Лента выйдет на российские экраны 8 июня.