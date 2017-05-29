Коже москвичек придадут эффект сияния

В московском универмаге Цветной пройдет клиентский день марки Giorgio Armani. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 мая.

Посетителям предложат создать макияж от ведущих визажистов, а также проведут мастер-классы и раздадут подарки. В рамках мероприятия будет представлен тональный крем Power Fabric, придающий коже эффект сияния. По словам представителей марки, этот крем выравнивает тон кожи, маскирует недостатки и устраняет следы усталости.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.

В конце марта 2017 года в Москве открылся первый в Европе бутик Giorgio Armani Beauty. Там посетители могут «примерить» макияж глаз и губ в виртуальной примерочной при помощи специальной программы Look Book.