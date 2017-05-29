В Испании раскрыта крупная сеть торговцев наркотиками

Испанские полицейские задержали 14 человек, подозреваемых в производстве и распространении наркотиков. Об этом сообщает Reuters.

Стражи порядка провели одновременные обыски по 25 адресам в различных городах страны: Барселоне, Малаге, Вальядолиде и Аликанте. В результате спецоперации было изъято более трех миллионов доз различных наркотиков и психоактивных веществ, готовых к продаже.

Кроме того, в ряде квартир были найдены прекурсоры, а также оборудование для кустарного производства запрещенных препаратов.

15 апреля сообщалось, что в аэропорту Аликанте спецслужбы Испании перехватили партию нового сильнодействующего наркотика. Как пояснили сотрудники правоохранительных органов, вещество, спрятанное среди пакетов с кофе, было доставлено из Гонконга. Общая стоимость изъятой партии при реализации на черном рынке могла составить около 3,5 миллионов евро.

В результате проведенной операции были задержаны два англичанина, которых поместили под стражу по обвинению в совершении преступления против здоровья населения.