Песков напомнил об отсутствии у России привычки полагаться на других

Призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к Европе полагаться только на собственные силы неактуален для Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 29 мая.

«Россия — это часть Европы, собственно, испокон веков рассчитывала только на себя», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя заявление немецкого политика.

Он также добавил, что в предложении Меркель «должны разбираться европейцы и американцы». «Это не наш вопрос», — отметил он.

