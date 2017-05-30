Аваков пригрозил расстрелять полицейских за аварии на новых служебных авто

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пригрозил расстрелять полицейских, которые попадут в аварии на новых служебных автомобилях. Такое заявление он сделал в городе Белая Церковь, демонстрируя новые электрокары для сотрудников МВД, передает «24 канал».

«Учитывая стоимость этих машин и особенно их специфику, мы перед тем, как их дать, сначала заставим полицейских трижды пройти экзамен, потом показать, как они умеют водить электромобиль. И мы договорились первых трех расстрелять, кто попадет в аварию», — пошутил Аваков.

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В декабре 2016-го киевский полицейский Борис Красовский обвинил Авакова в том, что тот опасается своих подчиненных. В качестве примера Красовский привел случай с открытием монумента в Киевской области. «В день открытия памятника погибшим милиционерам на базе полка особого назначения "Миротворец" к нам приехал Аваков, и бойцам, которые заступили в наряд, не выдали оружие», — рассказал сотрудник МВД.

В сентябре того же года Аваков потребовал от граждан страны безоговорочного подчинения полицейским. Он высказал мнение, что «другого пути построения эффективной правоохранительной системы нет».

