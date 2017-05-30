Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 миллионов рублей

Житель Новосибирска выиграл 300 миллионов рублей в лотерею. Об этом сообщается на сайте распространителя государственных лотерей в России ТД «Столото». Пока никто не забрал деньги.

Отмечается, что подобный крупный приз был разыгран впервые в истории «Гослото "4 из 20"». Победитель приобрел билет на сайте за 100 рублей.

По информации kp.ru, россиянин, чье имя не сообщается, родился 29 мая. Призер обязан выплатить налоги в размере 13 процентов от выигрыша и в результате получит 261 миллион рублей.

21 мая житель Сочи выиграл 364 миллиона рублей в «Гослото «6 из 45». Этот выигрыш признали рекордным для России.

В марте 2016 года сообщалось, что доктор из Новосибирска выиграл 358 миллионов рублей в лотерее «Гослото "6 из 45"». Билет обошелся ему в 1,8 тысячи рублей.