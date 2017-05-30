Подмосковные спасатели вытащили корову из канализации

Корова провалилась в канализационный колодец во дворе дома в поселке Дорохово (Рузский городской округ Подмосковья). В операции по спасению животного принимали участие сотрудники «Мособлпожспаса». Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Информация об инциденте поступила спасателям вечером 27 мая. Прибывшая на место бригада обнаружила застрявшую скотину весом более 200 килограммов. Чтобы освободить буренку, спасатели обмотали ее туловище веревками и пожарными рукавами.

«Проведение спасательной операции осложнял тот факт, что отверстие колодца было достаточно узким. Чтобы беспрепятственно закрепить тросы на теле животного, спасателям пришлось применить сноровку и профессиональный опыт», — подчеркнули в пресс-службе «Мособлпожспаса».

Операция по вызволению коровы продлилась около трех часов, в ней помимо специалистов участвовали и местные жители. Животное было напугано, однако в результате происшествия не пострадало.

22 мая в поселке Каменка (Калининградская область) две девушки, гулявшие с собаками, спасли тонувшую в болоте корову. Обнаружить увязшее травоядное им помогли домашние питомцы. Женщины попытались сначала вызвать спасателей, однако те предложили им дождаться утра. В результате они подключили к операции жителей соседнего поселка, самостоятельно вытащили животное и передали его хозяевам, сообщает «Клопс.ру».