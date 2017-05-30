Путин исключил возможность назначения главы РАН кабмином или президентом

Владимир Путин исключил возможность назначения главы Российской академии наук (РАН), его должно избирать академическое сообщество. Об этом заявил Андрей Фурсенко, комментируя встречу президента с академиками РАН, передает РИА Новости.

Материалы по теме От полученных РАН Кого Путин пригрозил уволить за тягу к науке

По словам помощника президента, в ходе состоявшейся 30 мая встречи «кандидатуры не обсуждались, не упоминалась ни одна фамилия». Участники беседы обсудили вопросы дальнейшего развития РАН, повышения ее эффективности, а также интеграции вузовской и академической науки.

20 марта все претенденты на должность президента Российской академии наук сняли свои кандидатуры в ходе ее ежегодного общего собрания. Члены академии пришли к необходимости создания нового устава для проведения выборов ее главы.

В настоящее время обязанности президента РАН возложены на академика РАН Валерия Козлова. Новые выборы главы РАН могут пройти осенью 2017 года.

28 ноября 2016 года Владимир Путин освободил от руководящих должностей ряд сотрудников Управделами главы государства, Федеральной службы безопасности, Минобороны и МВД. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что эти кадровые решения связаны с избранием этих чиновников в Российскую академию наук.