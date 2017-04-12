Путин включил Кириенко в комиссию по госслужбе и исключил из нее Фортова

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко назначен заместителем председателя комиссии по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров при главе государства. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 12 апреля.

Этим же документом в комиссию включена Светлана Чупшева — гендиректор «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

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Исключены из ее состава Александр Бречалов, назначенный на прошлой неделе врио главы Удмуртии, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и бывший глава Российской академии наук Владимира Фортова.

В конце марта Путин обновил состав совета при президенте по развитию местного самоуправления, а также состав президиума этой структуры. Туда, в частности, вошел и Кириенко.

Комиссия по вопросам госслужбы готовит для главы государства предложения по совершенствованию правового и организационного обеспечения госслужбы, по вопросам эффективного использования управленческого резерва и стратегии развития кадров.