Десять американских муниципалитетов выступили за импичмент Трампа

Городской совет Бруклайна (штат Массачусетс) принял резолюцию, направленную на инициирование процедуры импичмента президенту США Дональда Трампа. Таким образом, город стал десятым муниципальным образованием в стране, выступающим за отрешение от власти главы государства. Об этом сообщает Politico.

Ранее аналогичные решения были приняты в Кэмбридже, Ричмонде, Лос-Анджелесе и ряде других. Представлявший инициативу в Чикаго Алдерман Амейя Павар, заявил, что Трамп проводит расистскую и женоненавистническую политику.

Однако причиной требования об импичменте стали другие обстоятельства. «Я представил эту резолюцию, потому что президент Трамп продолжает препятствовать расследованию российского влияния на его администрацию, деловые отношения, а также о предполагаемом сговоре во время выборов 2016 года. Настало время для полного и тщательного расследования, проведенного Конгрессом Соединенных Штатов», — заявил Павар.

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Издание напоминает, что начать процедуру импичмента имеет право только Палата представителей Конгресса и только по рекомендации юридического комитета. Поэтому своими действиями представители муниципалитетов пытаются оказать давление на своих конгрессменов.

10 мая официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп не возражает против расследования его связей с Россией.

Днем ранее глава государства своем Twitter опроверг якобы имеющиеся у него связи с Москвой. «Директор Клэппер (бывший глава национальной разведки Джеймс Клэппер) повторил то, что уже знают все, в том числе фейковые СМИ: "нет доказательств" сговора России и Трампа», — подчеркнул глава государства.

США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании 2016 года против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, где утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа.

Москва последовательно отвергает причастность к кибернападениям.