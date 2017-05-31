Выявлено происхождение коренного населения Египта

Генетики из Австралии, Германии, Польши и США проследили за происхождением коренных жителей Древнего Египта. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Древние египтяне были родом с Ближнего Востока, в частности, найдены генетические связи с населением древнего Леванта и Анатолийского полуострова. Современное население страны, в свою очередь, в основном имеет предков из Африки южнее Сахары.

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К подобным выводам ученые пришли, проведя анализ около ста митохондриальных ДНК, извлеченных из уцелевших останков древних жителей Среднего Египта. Возраст образцов оценивается в 2,4-3,4 тысячи лет.

Специалисты отмечают, что им впервые удалось надежно отследить происхождение жителей Древнего Египта. В этом ученым, по их словам, помогли новейшие технологии секвенирования.