Самолет Malaysia Airlines вернулся в Мельбурн из-за угроз со стороны пассажира

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, вылетевший из австралийского города Мельбурн в малайзийский Куала-Лумпур, был вынужден вернуться в аэропорт из-за угроз со стороны пассажира. Он пытался попасть в кабину пилота, заявив, что у него есть бомба. Об этом сообщает news.com.au.

Отмечается, что самолет успешно приземлился в аэропорту Тулламарин. По данным интернет-портала, терминал закрыт. Все вылеты отложены. Самолеты, направлявшиеся в Мельбурн, перенаправляют в другой аэропорт.

Полицейские проверили борт, бомбы на нем не обнаружили. В настоящее время пассажиры покинули самолет, сообщается, что с ними все в порядке.

Как отмечает издание The Star со ссылкой на представителей властей, пассажир, заявивший о наличие взрывного устройства на борту, был пьян, предположительно, он гражданин Шри-Ланки.