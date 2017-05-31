Водителя насмерть засыпало песком из грузовика после ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате массового ДТП водителя одной из машин засыпало песком из полуприцепа большегруза. Об этом в среду, 31 мая, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на Управление ГИБДД ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла около 12:40 мск на шестом километре Западного скоростного диаметра. Столкнулись перевозивший песок грузовик и еще четыре автомобиля. Погибший находился за рулем Skoda.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 15 спасателей и три единицы техники, говорится на сайте ГУ МЧС по Петербургу.

На снимках с места происшествия, опубликованных телеканалом «360», видно, что три полосы проезжей части засыпало песком. На трассе образовался затор.

