Военный вертолет разбился на юго-востоке Турции

Военный вертолет типа Cougar AS 532 разбился в провинции Ширнак на юго-востоке Турции. Об этом в среду, 31 мая, сообщает Daily Sabah.

В результате погибли находившиеся в вертолете 13 военнослужащих, в том числе генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена.

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Уточняется, что вертолет упал через три минуты после взлета в результате столкновения с линиями электропередач. На место катастрофы отправился министр обороны Турции Фикри Ышык.

Провинция Ширнак расположена возле границы с Ираком. Большинство населения региона составляют курды. Турецкая армия неоднократно проводила в провинции операции против активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе, в том числе экстремистскими методами.