В Москве пройдет конференция TEDx

В Москве культурном центре ЗИЛ пройдет конференция TEDx. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 2 июня.

Мероприятие состоится в субботу, 10 июня. Билеты можно приобрести на сайте.

Отмечается, что это уже шестая по счету конференция с участием спикеров TEDxSadovoeRing. Главной темой станут «Пути Человечества»: ученые, музыканты, филантропы и предприниматели выскажут свое мнение о том, верны ли эти пути.

Среди спикеров заявлены, в том числе, предприниматель Рубен Варданян, клоун Слава Полунин, искусствовед Михаил Казиник, антропологи Александр и Николь Гратовски и архитектор Даша Парамонова.

Их задача — ответить на вопрос: что может объединить людей и избавить человечество от конфликтов. Участники также обсудят плюсы и минусы технического прогресса и основы продления жизни.