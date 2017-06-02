Баварская компания вложит в экономику России 9 миллиардов евро

Немецкий концерн Linde AG подпишет контракт с российской группой компаний «ТАИФ» на строительство в России нового олефинового комплекса. Сумма инвестиций составит 9 миллиардов евро, сообщил источник «Ленты.ру», знакомый с ходом подготовки сделки.

По словам источника, речь идет о крупнейшем контракте за время действия санкций. Соглашение будет подписано в ходе XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Строительство нового химического комплекса позволит резко нарастить производство этилена, полимеров и пластиков. Кроме того, запуск промышленного предприятия приведет к созданию более четырех тысяч рабочих мест.

На подписании документов будут присутствовать президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер.

ПМЭФ-2017 начал работу 1 июня. Главная тема форума в этом году — поиски нового баланса в глобальной экономике. Основные мероприятия ПМЭФ проходят с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться ведущие мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.

