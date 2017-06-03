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Сочинца оштрафовали за распространение незапрещенной книги

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Хостинский районный суд Сочи оштрафовал местного жителя Сергея Балданова на три тысячи рублей за распространение книги Ли Хунчжи «Фалунь Дафа». Материал сочли экстремистским, хотя он не входит в соответствующий реестр, сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

На Балданова, последователя китайского религиозного движения «Фалуньгун», было заведено дело по статье 20.29 КоАП («Массовое распространение экстремистских материалов»). Книгу у него изъяли.

Как отмечает издание, обвинение основывалось на том, что перу Ли Хунчжи принадлежит запрещенный в России трактат «Чжуань Фалунь». При этом вопрос о том, можно ли считать тексты «Чжуань Фалунь» и «Фалунь Дафа» одинаковыми, не ставился.

Инфоцентр уточняет, что в марте сотрудники ФСБ проводили оперативно-разыскные мероприятия в парке имени Фрунзе и нашли «Фалунь Дафу» у некой Арины Кондратенко. Она заявила, что получила книгу от Балданова. Сам он рассказал, что постоянно занимался в парке китайской гимнастикой цигун, рассказывал всем желающим о движении «Фалуньгун», ссылаясь на различную литературу.

«Чжуань Фалунь» была запрещена в России в 2011 году из-за пропаганды превосходства приверженцев идеологии «Фалуньгун» над другими людьми.

Движение «Фалуньгун» зародилось в Китае в 1990-х годах. В ее основе лежит традиционная китайская гимнастика в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и народных верований. В России приравнивается к сектам.

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