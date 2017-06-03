Сочинца оштрафовали за распространение незапрещенной книги

Хостинский районный суд Сочи оштрафовал местного жителя Сергея Балданова на три тысячи рублей за распространение книги Ли Хунчжи «Фалунь Дафа». Материал сочли экстремистским, хотя он не входит в соответствующий реестр, сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

На Балданова, последователя китайского религиозного движения «Фалуньгун», было заведено дело по статье 20.29 КоАП («Массовое распространение экстремистских материалов»). Книгу у него изъяли.

Как отмечает издание, обвинение основывалось на том, что перу Ли Хунчжи принадлежит запрещенный в России трактат «Чжуань Фалунь». При этом вопрос о том, можно ли считать тексты «Чжуань Фалунь» и «Фалунь Дафа» одинаковыми, не ставился.

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Инфоцентр уточняет, что в марте сотрудники ФСБ проводили оперативно-разыскные мероприятия в парке имени Фрунзе и нашли «Фалунь Дафу» у некой Арины Кондратенко. Она заявила, что получила книгу от Балданова. Сам он рассказал, что постоянно занимался в парке китайской гимнастикой цигун, рассказывал всем желающим о движении «Фалуньгун», ссылаясь на различную литературу.

«Чжуань Фалунь» была запрещена в России в 2011 году из-за пропаганды превосходства приверженцев идеологии «Фалуньгун» над другими людьми.

Движение «Фалуньгун» зародилось в Китае в 1990-х годах. В ее основе лежит традиционная китайская гимнастика в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и народных верований. В России приравнивается к сектам.