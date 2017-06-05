В ТПП рассказали о росте популярности российских продуктов в Китае

Российские продукты питания завоевали популярность на китайском рынке благодаря высокому качеству. Об этом заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимир Дмитриев, передает РИА Новости.

«В КНР бренд Made in Russia осознают как гарант хорошего качества», — сказал он. Дмитриев добавил, что созданию национального бренда способствовали мероприятия, которые проводил Российский экспортный центр совместно с ТПП.

«Во многом качество китайской продукции их не удовлетворяет. Поэтому наше мороженое, пиво, шоколад, подсолнечное масло и ряд других товаров сейчас активным образом поступают в Китай, в том числе через электронные площадки», — отметил Дмитриев. Он добавил, что бренд продуктов «Сделано в России» уже прочно укрепился в Китае.

В свою очередь директор РЭЦ по внешним коммуникациям Вера Подгузова сообщила агентству «Прайм», что в ближайшие два года товары Made in Russia могут появиться на европейском рынке. «В Европе мы выделили для себя Германию и Великобританию. Рассчитываем постепенно начать нашу кампанию», — сказала она. Она добавила, что РЭЦ в первую очередь ориентируется на азиатские рынки, в частности, Китай, Иран, Индонезию, Вьетнам, Индию.