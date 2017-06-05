Mitsubishi возобновит выпуск в России модели Pajero Sport

Автоконцерн Mitsubishi возобновит сборку внедорожника Pajero Sport на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Об этом заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, передает ТАСС.

Он напомнил, что выпуск этой модели японский автопроизводитель прекратил в 2016 году. Когда внедорожник поставят на конвейер, Артамонов не уточнил.

Глава региона также сообщил, что предприятие приостановило производство в связи с организацией выпуска легких коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen.

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Агентство отмечает, что после снятия с производства Mitsubishi Pajero Sport модель в Россию поставлялась с завода в Таиланде.

С 2015 года компания производит на заводе в Калуге обновленную версию Mitsubishi Outlander.

В 2017 году в России начал восстанавливаться спрос на новые легковые автомобили после трехлетнего падения. За четыре месяца было продано почти 452 тысячи автомобилей, что лучше прошлогоднего результата на 2,6 процента, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В апреле продажи легковых и легких коммерческих машин выросли почти на семь процентов к апрелю 2016 года, до 129,5 тысячи штук.