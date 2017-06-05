Набиуллина предупредила об «иллюзии роста» российской экономики

Пренебрежение вопросами макроэкономической стабильности может привести к «иллюзии роста» и возникновению дисбалансов и пузырей. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку, передает Rambler News Service.

«Такое переживала и наша экономика, и экономика других стран», — отметила она.

Глава ЦБ подчеркнула, что задачи роста не могут противопоставляться задаче сохранения макроэкономической стабильности. «Конечно, сама по себе макроэкономическая стабильность не обеспечивает высоких темпов роста, но это основа для устойчивого роста нашей экономики, — отметила Набиуллина.

Она также напомнила, что инструменты денежно-кредитной политики, которые использовал Банк России, способствовали возвращению экономики к положительным темпам роста. «Экономика растет, по оценке Центрального банка, уже три квартала», — сказала она.

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В конце мая глава ЦБ назвала главные вызовы для российской экономики. По ее словам, основной проблемой в ближайшие несколько лет является замедление темпов глобального экономического роста. Также свою роль сыграет отсутствие в мире явных локомотивов роста, которые бы предъявляли спрос на сырьевые товары из России. Кроме того, негативное влияние могут оказать риски волатильности на глобальных финансовых рынках, которые будут повышаться по мере выхода США и еврозоны из политики количественного смягчения.