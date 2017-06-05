Шесть сотрудников польской компании освобождены из плена в Пакистане

Шесть сотрудников польской компании Geofizyka Krakow, ранее захваченных в плен сторонниками движения «Талибан» (запрещено в России), освобождены из плена. Об этом сообщает Reuters.

Геофизики были обнаружены на одной из дорог в Южном Вазиристане и переправлены в безопасное место. Других подробностей не сообщается. Работников Geofizyka Krakow захватили в плен в ноябре прошлого года в 80 километрах от города Дера-Исмаил-Хан.

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13 августа 2016 года сообщалось об освобождении членов экипажа пакистанского вертолета Ми-17,среди среди которых был россиянин — штурман Сергей Севастьянов. Как рассказал официальный представитель пакистанского МИД Мохаммед Нафис Закария, обмен был совершен на афгано-пакистанской границе. Там представители афганских племен передали членов экипажа пакистанским старейшинам.

4 августа стало известно, что вылетевший из Пешавара пакистанский вертолет Ми-17 приземлился в провинции Логар в восточной части Афганистана из-за технических проблем. Машина направлялась для прохождения ремонтных работ в Россию. Находившихся на борту шесть человек захватили в плен талибы.