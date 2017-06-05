«Чудо-женщина» поможет «Маргарет Тэтчер» рыть тоннели в Тель-Авиве

Четвертый тоннелепроходческий комплекс, который будет строить метро в израильском городе Тель-Авив, назвали «Чудо-женщина». Об этом сообщает издание Ynet.

«Я принял решение назвать его "Чудо-женщина" в честь Галь Гадот, первой израильской героини в голливудском кино с международной репутацией, которой удалось завоевать целый мир», — заявил министр транспорта Исраэль Кац.

Три другие машины для прокладки тоннелей также названы в честь женщин-лидеров. Один из тоннелепроходческих комплексов носит имя бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир. Другой получил имя Розы Паркс — активистки движения за гражданские права в США. Третья машина названа в честь Маргарет Тэтчер, возглавлявшей британское правительство в 1980-е годы.

Актриса Галь Гадот исполнила заглавную роль в фильме «Чудо-женщина», снятом по мотивам комиксов DC. Кассовые сборы ленты за первые четыре дня показа составили 225,6 миллиона долларов.

1 июня сообщалось, что ливанским кинотеатрам запретили показывать «Чудо-женщину» из-за того, что в фильме снялась гражданка Израиля.