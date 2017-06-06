В Вашингтоне отклонили протесты Glock по конкурсу на пистолет для армии США

Счетная палата США отклонила протест компании Glock, поданный против результатов конкурса, по которому 580-миллионный контракт на поставку 9-миллиметровых пистолетов для армии США достался фирме Sig Sauer. Об этом пишет Army Times.

Протест был подан в феврале, после того как ранее, в январе, американские военные приняли решение назначить победителем Sig Sauer с пистолетом на базе модели P320.

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Основные претензии компании сводились к неверной оценке конкурсной комиссией технико-коммерческого предложения, выполненного на базе моделей Glock 17 и Glock 22. Счетная палата в ответ заметила, что ошибки в оценках не привели к изменению конкурсной позиции компании в итоговом подсчете.

Новый пистолет призван заменить в американской армии пистолеты Beretta M9, состоявшие на вооружении более 30 лет. Помимо двух названных фирм, в конкурсе участвовали компании FN America и Beretta, а на ранних стадиях — также CZ, Smith & Wesson и другие (всего восемь фирм с 12 моделями пистолетов).

Условия конкурса Modular Handgun System подразумевают выпуск за 10 лет 280 тысяч пистолетов (пока они имеют обозначение XM17) для замены M9 в армии США, 212 тысяч для иных родов войск и структур Минобороны и 7 тысяч пистолетов в компактном исполнении. Объем контракта — 580 миллионов долларов. Первыми для обкатки в полевых условиях новые образцы получат военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии.