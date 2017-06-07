Россия присоединилась к конвенции по противодействию уходу от налогообложения

Россия присоединилась к конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Об этом в среду, 7 июня, сообщил Минфин.

«Новая конвенция после вступления в силу является наиболее быстрым способом обеспечения изменений существующих двухсторонних налоговых соглашений», — отмечается в сообщении. От имени правительства России документ подписал замминистра финансов Илья Трунин. Конвенция вступит в силу после ее ратификации Советом Федерации и Госдумой.

«Конвенция обеспечивает необходимый уровень гибкости сторонам при принятии на себя обязательств, а также гарантирует высокий уровень прозрачности для государств, их налоговых органов и налогоплательщиков», — говорится в сообщении Минфина.

Многосторонняя налоговая конвенция основана на принципе «одни переговоры — одно подписание — одна ратификация». Вместе с Россией ее участниками стали 67 государств и юрисдикций.

ОЭСР — одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. Штаб-квартира организации находится в Париже.