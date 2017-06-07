Россияне рассказали о своих жизненных приоритетах

Россияне назвали семью, здоровье и безопасность основными жизненными ценностями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди приоритетов россиян также значатся инфраструктура в месте проживания, среда обитания, материальное положение и возможность общения с друзьями и близкими.

Наименее важными сторонами жизни респонденты признали карьерный рост, участие в общественной жизни, положение в обществе, наличие досуга и творческую самореализацию. По мнению директора ВЦИОМ Константина Абрамова, это может быть связано с тем, что молодые люди не видят возможностей для реализации в этих сферах. «Забота о здоровье, спорт, внимание к экологической проблематике и качеству социальной инфраструктуры — вот характеристики, которые, наряду с приоритетами семьи и безопасности жизни, находятся сегодня в тренде роста», — отметил он.

Опрос проводился среди 1200 респондентов старше 18 лет.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в апреле, доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума с 1990 года. Наиболее довольны жизнью молодые респонденты (95 процентов) и люди, признающие уровень своего дохода высоким (94 процента). Среди опрошенных старше 60 лет этот показатель составил 82 процента. 63 процента лиц с недостаточным достатком также рассказали о счастливом настоящем.