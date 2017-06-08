Политтехнолога Порошенко уличили в фейковых попытках уйти добровольцем в АТО

Пользователи сети уличили во лжи украинского политолога Тараса Березовца, который написал в соцсетях, что в 2015 году, как настоящий мужчина, сам пришел в военкомат, чтобы отправиться в зону боевых действий в Донбассе. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает украинское издание «Вести».

«Никому не говорил, но зимой 2015 года сам пошел в Соломенский военкомат. Без повестки. Потому что в тот момент чувствовал, что мои скромные усилия могут быть востребованы», — цитирует издание Березовца. Он отметил, что, хотя его и не призвали, «так должен поступать настоящий мужчина».

В комментариях политологу указали, что изложенные в посте факты не соответствуют действительности. Так, депутат Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк заметила на своей странице в Facebook, что на самом деле Березовец уклонялся от посещения военкомата.

По ее словам, «поход Тараса в военкомат» давно высмеивался в сети. «Именно тогда, когда его в военкомат вызвали, он начал от него мужественно бегать. И так и не появился на повторный медосмотр, настоящий мужик!» — рассказала депутат.

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Она также уточнила, что в комментариях к посту Березовца были записи сотрудников Соломенского военкомата, которые опровергали версию политолога. По ее словам, он подобные ответы удалил, а «сомневающихся в правдивости его истории забанил». Гандзюк добавила, что позднее Березовец удалил и сам пост.

В сентябре 2016-го Березовец, которого СМИ называют политтехнологом президента Украины Петра Порошенко, заявил, что Киев устроит зачистки в Донбассе и Крыму. «Просто потому, что во власти будут находиться люди, которые четко проведут границу между лояльными гражданами и предателями. Ждите. Еще раз для непонятливых. Зачистки будут», — подчеркивал он.

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики были образованы весной 2014 года по итогам референдумов о независимости. Это произошло после того, как Киев объявил о начале силовой операции в регионе.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам референдума в марте 2014-го. Киев не признает результаты плебисцита, на котором подавляющее число жителей полуострова высказалось за вхождение в состав РФ. Москва в свою очередь настаивает на том, что процедура полностью соответствовала нормам международного права.