Стинг приедет в Москву впервые за пять лет

Британский музыкант Стинг (настоящее имя — Гордон Самнер) приедет в Россию с концертом в рамках мирового турне. Об этом пресс-служба организаторов гастролей сообщила ТАСС в четверг, 8 мая.

Певец выступит в московском спортивном комплексе «Олимпийский» 3 октября. Отмечается, что Стинг исполнит как свои сольные композиции (Englishman in New York, Russians), так и хиты группы The Police (Every Breath You Take, Roxanne).

В последний раз британец приезжал в Россию в 2012 году.

Стинг — 65-летний британский музыкант и актер, в 1976—1984 годах являлся лидером The Police. За свою более чем 40-летнюю карьеру певец продал более 100 миллионов копий альбомов и получил 16 наград «Грэмми». Его последний альбом, 57th & 9th, вышел в ноябре 2016 года. Стинг также снялся в таких фильмах, как «Дюна», «Невеста», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Джулия и Джулия» и «Карты, деньги, два ствола».