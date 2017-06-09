В результате взрыва в иракском городе Кербела погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли и 35 получили ранения в результате террористической атаки в иракском городе Кербела, расположенном в 100 километрах к югу от Багдада. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, взрывное устройство привела в действие женщина-смертница. Бомба была спрятана у нее под одеждой.

Шииты считают Кербелу одним из своих священных городов наряду с после Меккой, Мединой, Иерусалимом и Эн-Наджафом, потому что здесь в 680 году в ходе Кербельской битвы солдатами Язида ибн Муавии был обезглавлен имам Хусейн, сын Али и внук пророка Мухаммеда.

30 мая около одного из магазинов в Багдаде сработало взрывное устройство. В результате теракта погибли 11 человек. Ранее, 16 февраля, жертвами взрыва заминированного автомобиля около рынка подержанных машин в Багдаде стали 48 человек.