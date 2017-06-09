Расчищавших приграничную с Россией территорию эстонцев оштрафовали

Российские пограничники задержали двух эстонских рабочих, расчищавших приграничную территорию, и не заметивших запрещающий остановку автомобилей знак. Об этом РИА Новости сообщили в эстонском департаменте полиции и погранохраны (ДПП).

Инцидент произошел в четверг, 8 июня, в районе Саатсеского сапога — российской территории, по которой проходит эстонская автомобильная дорога, однако останавливаться там запрещено. Расчищавшие приграничную территорию от деревьев и кустарников рабочие ехали на автомобиле, используя мобильное приложение, и не заметили запрещающий знак. Они остановились, чтобы составить дальнейший маршрут, и были задержаны патрулировавшими территорию пограничниками. Рабочие были оштрафованы на две тысячи рублей, после чего вернулись в Эстонию.

Руководитель пограничного кордона Саатсе Лыунаской префектуры ДПП Арви Суви заявил, что рабочим заранее было рассказано о правилах передвижения на прилегающей к границе территории. Он подчеркнул, что на картах мобильных приложений не всегда точно указаны границы, что может привести к нарушениям пограничного режима.

В декабре 2016 года из-за нарушения режима пребывания в России на Кубу была выдворена пара, приехавшая с Кубы на Дальний Восток в преддверии свадьбы. По истечении разрешенного срока пребывания они не покинули страну. Влюбленные были обнаружены во время профилактических мероприятий в одном из хостелов города. Также нарушителей оштрафовали на две тысячи рублей.