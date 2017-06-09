Семья боявшихся секс-воспитания немцев пошла на вторую попытку переезда в Россию

Немец Евгений Мартенс, воспитывающий вместе с супругой десятерых детей, прибыл в Россию из Германии, чтобы согласовать условия переезда своей семьи на Ставрополье, сообщает новосибирский портал VN.ru в пятницу 9 июня.

Ранее Мартенсы переезжали в Сибирь, опасаясь уроков секс-воспитания в немецких школах. В конце прошлого года они поселились в селе Кыштовка Новосибирской области и планировали заняться фермерством. От региональных властей немцы получили подъемные в размере 150 тысяч рублей.

Однако в феврале 2017-го семья вновь вернулась в Германию. По словам друга семьи, австрийского правозащитника Гарри Мурея, скорый отъезд был связан с визитом полицейских после того, как один из детей Мартенсов получил перелом ключицы. Отец семьи испугался, что российские стражи порядка заберут его отпрысков, передают Вести.Ru.

На родине Мартенсам пришлось жить в квартире матери жены Евгения. Соотечественники подвергли их травле.

1 марта помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Владимир Полубояренко разместил в Facebook предложение этой немецкой семье поселиться в южном регионе России. Мартенсам пообещали дом со всеми удобствами.

Отмечается, что администрация Ставрополья уже перевела в Новосибирскую область 150 тысяч рублей, выплаченных там немцам.