Дорожные разборки в Махачкале закончились дракой и метанием булыжника

Видеорегистратор заснял дорожную разборку в Махачкале, переросшую в драку. Запись в пятницу, 9 июня, публикует Пятый канал.

Отмечается, что к конфликту водителей, не дожидаясь приезда инспекторов ГИБДД, подключились многочисленные знакомые, вероятно, родственники и друзья. Дерущиеся молодые люди устроили кулачный бой прямо на проезжей части, затем к ним подбежала разувшаяся женщина, которая метнула в сторону оппонентов булыжник. При этом камень практически сразу полетел обратно.

Чем закончилась потасовка, не уточняется.