В Петербурге осужден напавший на водителя скорой помощи водитель Mercedes

В Санкт-Петербурге вынесен приговор водителю автомобиля Mercedes, напавшему на водителя скорой помощи. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в понедельник, 20 февраля, в редакцию «Ленты.ру».

45-летний предприниматель Самир Сеидов был признан виновным в хулиганстве и угрозе убийством. Суд назначил ему наказание в виде двух лет условно.

Следствием и судом установлено, что днем 17 января у дома №1 по Михайловской улице в ходе дорожного конфликта, возникшего на проезжей части, мужчина угрожал ножом водителю автомобиля скорой помощи. Он был задержан после инцидента и заключен под стражу.

25 января на YouTube появилась видеозапись другого инцидента, произошедшего в Санкт-Петербурге на Новочеркасском проспекте возле дома №56/2. Водитель автомобиля Porsche Cayenne отказывался пропускать автомобиль скорой помощи с пациентом. В салоне находилась пенсионерка, которой требовалась экстренная госпитализация.