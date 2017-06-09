Мистера Рыбную Палочку нарекли звездой выборов в британский парламент

Британцы обсуждают одного из кандидатов на выборах в парламент Великобритании — мистера Рыбную Палочку, который пришел на объявление результатов в костюме снека. Об этом сообщает Mashable.

В сети радуются тому, что Палочка смог собрать 309 голосов и обойти нескольких конкурентов. Многие публикуют видеоролик, на котором запечатлен момент объявления результатов. На нем мистер Рыбная Палочка улыбается под аплодисменты. Британцы признают, что необычный кандидат стал звездой выборов.

— James Breko Brechney (@breko) 09 июня 2017, 02:31

Кроме того, за места в парламенте боролись такие необычные персонажи как Элмо из «Улицы Сезам», Лорд Ведроголовый (Lord Buckethead) и лидер Официальной чудовищной бредовой чокнутой партии Завывающий крик (Howling Laud).

Утром в пятницу, 9 июня, стали известны предварительные результаты досрочных парламентских выборов, согласно которым консерваторы под руководством Терезы Мэй лишились большинства в парламенте. Для формирования правительства им придется создавать коалицию.