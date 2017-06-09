Мистера Рыбную Палочку нарекли звездой выборов в британский парламент

Британцы обсуждают одного из кандидатов на выборах в парламент Великобритании — мистера Рыбную Палочку, который пришел на объявление результатов в костюме снека. Об этом сообщает Mashable.
В сети радуются тому, что Палочка смог собрать 309 голосов и обойти нескольких конкурентов. Многие публикуют видеоролик, на котором запечатлен момент объявления результатов. На нем мистер Рыбная Палочка улыбается под аплодисменты. Британцы признают, что необычный кандидат стал звездой выборов.
Кроме того, за места в парламенте боролись такие необычные персонажи как Элмо из «Улицы Сезам», Лорд Ведроголовый (Lord Buckethead) и лидер Официальной чудовищной бредовой чокнутой партии Завывающий крик (Howling Laud).
Утром в пятницу, 9 июня, стали известны предварительные результаты досрочных парламентских выборов, согласно которым консерваторы под руководством Терезы Мэй лишились большинства в парламенте. Для формирования правительства им придется создавать коалицию.