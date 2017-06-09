Уставшие от «лживых СМИ» британцы начали массово сжигать газеты

Выступающие против «бреда и лжи» в СМИ британцы принялись массово сжигать и утилизировать выпуски Daily Mail, The Sun и Daily Express. Об этом сообщает BuzzFeed.

Как утверждается в материале издания, возмущение граждан Великобритании вызвала критика журналистов в адрес лидера Лейбористской партии Джереми Корбина — на обложке The Sun политика даже изобразили сидящим в мусорном ведре — и агитация в поддержку консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй.

Одним из первых в Twitter возмутился британский сценарист Джон Нивен, который приобрел несколько выпусков газет и показательно сжег их. «Сегодня утром я воспламенил британский дух вместе с кипой газет The Sun и Daily Mail», — отметил он.

Вслед за Нивеном за утилизацию изданий взялись и другие жители Британии. Они принялись массово скупать выпуски таблоидов и выкидывать их в мусорные урны. «Обычно я никогда не покупаю The Sun, но сегодняшний день исключение», — заявил один из них.

Тем не менее некоторым британцам не понравилась показательная утилизация прессы. «Сжигать газеты — ужасно. Это высокомерие, говорить людям "я знаю, что для вас лучше, так что я собираюсь оградить вас от чтения тех газет, что мне не нравятся"», — возмутился пользователь с ником Janemerrick23.

Согласно экзитполам Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании. Они получают 314 мест из 650, Лейбористы набирают 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократы могут рассчитывать на 14 мест, а Партия независимости в парламент не попадает.